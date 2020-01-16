Moskova aralıkta Güneş'i sadece 8 saat gördü

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Müdürü Roman Vilfand’ın açıklamasına göre başkent Moskova’da aralık ayında Güneş sadece sekiz saat görülebildi.

Basın toplantısında konuşan Vilfand, Aralık 2019'daki hava durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Moskovalılar Güneş ışıklarını yalnızca sekiz saat gördü” dedi.

Vilfand’a göre kentte hava bulutlu olmasaydı Güneş 220 saat görülebilirdi.

Kent sakinleri bu ay ise yeterli miktarda D vitamini alabilecek.

Moskova’da Aralık 2018’de de tarihin en karanlık ayı yaşanmış ve Güneş sadece 6 dakika görülmüştü.