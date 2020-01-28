Roscosmos Başkanı Rogozin, Soyuz roketi montajının videosunu gösterdi

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Soyuz-2 roketinin montaj sürecine ilişkin video görüntüleri paylaştı.
Videoda, roketin birkaç parçası görünüyor. Soyuz-2’nin gövde parçaları ve motoru üzerindeki çalışmalar teknik binada yapılıyor.
В Техническом комплексе идёт сборка пяти ракет ""Союз-2" пусковой кампании этого года pic.twitter.com/G6FnCWzB0k— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020
Soyuz-2, Samara şehri merkezli Progress Roket Uzay Merkezi tarafından geliştirilen orta sınıf üç aşamalı roket ailesi.
Daha önce Rogozin, bu yıl içinde Vostoçnıy uzay üssünden 5 roket fırlatmayı planladıklarını açıklamıştı.
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