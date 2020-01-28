Bilim insanları Plüton'daki sisin nedenini araştırıyor

NASA, New Horizons projesi kapsamında 2015 yılında cüce gezegen Plüton'u yakından inceledi ve gezegende bir sis tabakası olduğunu fark etti. Bilim insanları şimdi, bu sis tabakasının neden var olduğunu araştırıyor.

NASA’da görevli bilim insanı Bonnie Buratti, 8 Ocak’ta gerçekleştirilen Amerikan Astronomi Derneği’nin 235. toplantısında yaptığı sunumda, “Plüton’un bir sis katmanına sahip olması şaşırtıcı. Plüton’un yeni bir Mars olduğundan bahsediyorduk. Ama Plüton, yeni bir Titan da olabilir gibi görünüyor” dedi.

Titan, Satürn en büyük uydusu. Uydu, üzerindeki göller, denizler ve kalın atmosfer nedeniyle Dünya’ya benziyor. Ancak Titan’da bulunan göl ve denizler sudan değil metan ve etandan oluşuyor. Titan’da bulunan göl ve denizler, uydunun bir sis bulutuna sahip olmasını sağlıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, gökbilimciler şimdi Titan’da bulunana benzer bir fenomenin Plüton’da da olabileceğini düşünüyor. Buratti yaptığı açıklamada, çalışmalarının temelinin sis ve cüce gezegenin yüzeyi arasındaki bağlantıyı kurmak olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, ilk olarak Plüton’da bulunan sisin hangi maddelerden oluştuğunu bulmak istiyor. Bunun için Buratti ve ekibi, Titan ve Neptün’ün buzlu uydusu Triton’dan elde edilen verileri Plüton’dan elde edilen verilerle karşılaştırıyor. Verilerin karşılaştırılması Plüton’daki sisin hangi maddelerden oluştuğunu ortaya çıkarabilir.

Verilerin karşılaştırılmasından elde edilen model, Plüton’daki sisin yapısı hakkında şimdiden bazı bilgiler verdi. Plüton’daki sisin ışık imzasının kırmızımsı tonu, siste organik maddelerin varlığına işaret ediyor.

Plüton’daki sis tabakası ile ilgili olarak çalışma yürüten Bonnie Buratti, araştırmanın sınırlarının çok büyüyebileceğini düşünüyor. Plüton’daki sis tabakasının Güneş sistemimizin ötesindeki başka yerlerde de olabileceği düşünülüyor.

Buratti, “Sis tabakası Güneş sistemimizde en az iki gök cisminde gözlendiği için benzer bir şey dış gezegenlerde de olabilir” dedi.