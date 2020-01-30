Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri elde edildi

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki bir yanardağın zirvesine yerleştirilen Inouye teleskobu sayesinde Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri elde edildi.

ABD Ulusal Güneş Rasathanesi'ne ait olan ve Haleakala yanardağının zirvesinde 3 bin metre yükseklikte konumlandırılan teleskop, Güneş'in en ayrıntılı görüntülerini elde etti.

Çekilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyi, altın renkli tanecikler halinde bölünmüş görünüyor. Taneciklerin her birinin Fransa'nın yüzölçümü (640 bin kilometrekare) büyüklüğünde olduğu ve sıcaklığının da 6000 derece olduğu belirtiliyor.

Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlak görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor.

Bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha kesin tahmin edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

En büyük olmanın dezavantajı: Her gün bir yüzme havuzu dolusu buzla soğutuluyor

Dört metrelik çapıyla dünyanın en büyük teleskobu olan Inouye, tam 30 kilometre çözünürlüğe sahip.

Ancak büyüklüğü fazladan bakımı da beraberinde getiriyor. Teleskop, Güneş'i doğrudan gördüğü için aşırı sıcaklığa maruz kalıyor. Herhangi bir sıcaklık değişiminin hava türbülansına yol açıp görüntü kalitesini etkilememesi için her gün bir yüzme havuzunu dolduracak kadar buzla soğutuluyor.

Bunun içinde her gece sekiz tank, buzla dolduruluyor. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan borulardan geçen soğutucu sıvı bu tanklarından geçiriliyor. Ayrıca aynanın arkasında da 100 fıskiye var.