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09:31 31 Ocak 2020
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    Antarktika

    Antep baklavası Antarktika yolcusu

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    Türkiye 4. kez Antarktika’ya gitmeye hazırlanırken gemide, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlendirdiği bir öğretmen ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bulunuyor. Fatma Şahin kutupları baklavayla tanıştıracak.

    9 Şubat’ta başlayacak 4. Antarktika Bilim Seferi için 24 kişilik ekibe hayatta kalma eğitimi verildi. Kutup yolcularının dün Tuzla Marina’da TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nde uygulamalı eğitimleri basın mensupları tarafından ilk kez görüntülendi. Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre Antarktika yolcularına, ağır koşullarda hayatta kalmanın yolları anlatıldı.

    Eksi 40 derece

    Ortalama hava sıcaklığının yazın eksi 20, kışın eksi 40 derece olduğu Antarktika’ya gidecek ekip, denizde canlı kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele ve temel ilk yardım eğitimi aldı. Geminin 24 kişilik ekibinde Harita Genel MüdürlüğüMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden bilim insanları bulunuyor.

    Daha önce 5 kez Antarktika’ya giden, ilk 3 bilim seferinin de liderliğini yapan Türk Antarktika Bilim Sefer Koordinatörü ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy yine ekip lideri. Özsoy, kutup tecrübesi için “Her seferinde diyorsunuz ki, bir daha mümkün değil gelmem bu koşullara. Ama dönüşün ertesi günü özlemeye başlıyorsunuz” dedi.

    15 bilimsel çalışma

    Uygulamalı eğitimlerinin ardından sertifikalarını alan katılımcılar, beyaz kıta Antarktika’da iklim değişikliği ve deniz dibi haritalama gibi 15 çalışma gerçekleştirecek. Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek bu seferle Türkiye, gözlemci olarak bulunduğu Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde 'danışman ülke' hedefine bir adım daha yaklaşacak.

    Ekip 9 Şubat günü önce Brezilya’ya uçacak, ardından helikopter ve botlarla yola devam edecek. Ekip, gemiyle Geçici Türk Bilim Kampı’nın konuşlandığı Horseshoe Adası’nda demirleyecek.

    6 gün kalacak

    Asıl mesleği kimya mühendisliği olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, altı günlüğüne bilim seferine katılacak. Hava koşullarına hazır olduğunu söyleyen Fatma Şahin, “Onun eğitimine geldik. Ben siyasetçiyim, her şartta ayakta kalmayı öğrendiğim için bir sorun çıkmadan döneceğim. Bu yıl biliyorsunuz TEKNOFEST’e Gaziantep ev sahipliği yapacak. Bu bir festival değil, dönüşüm. O yüzden bu bilim seferi bizim açımızdan da çok önemli. Antarktika’ya Antep baklavası da götüreceğiz. Ön eğitime bile baklava ile geldik” diye konuştu.

    'Öğrencilerime anlatacağım'

    Yolcular arasında bir de öğretmen bulunuyor. İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Canan Evecan, “Çok heyecanlıyım. Çok uzak ve tehlikeli geliyor ama ailem de yanımda. Döndükten sonra öğrencilere bilimi teşvik edici yayınlar hazırlayacağım. Öğrencilere edindiğimi bilgileri aktaracağım. Antarktika’yı anlatacağım. Canlıları, penguenleri anlatacağım” dedi.

    Etiketler:
    Bilim, TÜBİTAK, Antarktika, Baklava, Gaziantep, Fatma Şahin
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