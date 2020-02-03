Foklar ilk kez su altında yüzgeçlerini birbirine vururken görüntülendi

Su altındaki foklar ilk kez ön yüzgeçlerini birbirine çarparken görüntülendi. Foklar, olası rakipleri uzaklaştırmak ve potansiyel eşlerine gösteriş yapmak için buna başvuruyor.

İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olan Dr. Ben Burville tarafından kaydedilen görüntülerde, erkek bir boz fok, bir diğer erkek fokun önünde iki kez ‘el çırparken’ görülüyor.

Yaklaşık 17 yıl boyunca bu anı görüntülemek için çalışan Burville, bu videoyu 17 Ekim 2017’de İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Farne Adaları açıklarında kaydetmeyi başardı.

Çarpma sesi, bir zil gibi yüksek sayılabilecek frekansta bir ses çıkarıyor.

'Ben güçlüyüm, benden uzak dur'

Araştırmacılara göre genelde erkek foklar yüzgeçlerini birbirine çarpmayı tercih ediyor ve erkekler bu eylemi genelde sürüdeki diğer hayvanlara yöneltiyor. Foklar, diğer erkekleri mücadeleden vazgeçirmek ve gücünü sergileyerek dişiyi etkilemek istediği zaman yüzgeçlerini birbirine vuruyor.

Bu çalışmayı, Ben Burville ile birlikte 'Marine Mammal Science' (Deniz Memelileri Bilimi) dergisi için kaleme alan Avustralya’daki Monash Üniversitesi Biyoloji bölümünden Dr. David Hocking, “Gorillerin göğsünü yumruklamasını düşünün. İşte aynı bunda olduğu gibi yüzgeçleri vurmak da iki mesaj taşıyor: Ben güçlüyüm, iyi genlerim var, benden uzak dur” dedi.

Hayvanat bahçelerinde ya da eğlence merkezlerinde bazı fokların alkışlamak için eğitildiği bilinse de, böyle bir durum vahşi yaşamda ilk kez kaydedildi.

Sürü halinde yaşayan ve oldukça sosyal hayvanlar olan fokların; hırıltı, tıslama ve ıslık gibi sesleri kullanarak grup içinde iletişim kurduğu biliniyordu. Yüzgeçleri çarpmak gibi sözel olmayan işaretlerin de böyle bir rolü olduğu ancak suyun altında sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Star Wars film müziğini söyletmişlerdi

Bilim insanlar daha önce fokların insan konuşmasını ve şarkıları taklie edebildiğini ortaya koymuştu.

İskoçya'nın St. Andrews Üniversitesi'nden araştırmacılar Zola adını verdikleri bir foka Star Wars film müziğinin nakaratını ve 'Twinkle Twinkle Little Star' adlı şarkıyı söylettirmeyi başarmıştı.