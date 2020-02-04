Bilim insanları tembel bir semender keşfetti: 7 yıldır hareket etmiyor

Bosna Hersek'te sualtı yaşam araştırması yapan bilim insanları, bir mağara semenderinin 7 yıldır hiç yerinden kıpırdamadığını fark etti. Bilim dünyasında şaşkınlık yaratan semender, sosyal medyanın da diline düştü.

Su altı mağaralarıyla ilgili çalışmalar yürüten bilim insanları, Bosna Hersek'te 'tembel' bir mağara semenderine rastladıklarını duyurdu.

Semenderin 7 yıl önce mağaraya bırakıldığını söyleyen araştırmacılar, hayvanı yine aynı yerde bulduklarını açıkladı.

​Journal of Zoology'de yayımlanan araştırma notlarında semenderin 2 bin 569 gün, yani 7 yılda, 10 metreden az hareket ettiğinin saptığı belirtildi.

A lazy cave salamander didn't move from the same spot for 7 years https://t.co/c6HBc0Hkzn pic.twitter.com/n7v2o7GAkT — New Scientist (@newscientist) February 2, 2020

Uzmanlar, 100 yıldan fazla yaşabilen semenderlerin hayata karşı pek de 'hırslı' olmadıklarını söylese de çalışmalara adını yazdıran bu semenderin 'tembellik derecesi' gerek akademi dünyasında gerek sosyal medyada dikkat çekti.

'Ruh eşimi buldum'

Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi'nden Gergely Balázs, semenderler için "Etrafta takılıyorlar, neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları semenderin tembelliğini kendilerine benzetti. Bir kullanıcı 'Semender=Ben' yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı 'Ruh eşimi buldum' ifadelerini kullandı.

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The Olm Salamander is only compelled to move to mate every 12.5 years. I found my spirit animal today guys. — Lily (@lilyelizrebecca) February 4, 2020

​Doğu ve Güneydoğu Avrupa’nın soğuk, suyla kaplı mağaralarında yaşayan semenderler açlığa karşı oldukça dayanıklı oldukları ve 12 yılda bir üretdikleri biliniyor. Karanlıkta yaşayan semenderlerin açlığa son derece dayanıklı oldukları ve görme yetilerinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.