Bilinenden farklı bir gene sahip virüs keşfedildi

Independent'in haberinde, Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi.
#Yaravirus coming?https://t.co/tM9Y5DGSBy— RT (@RT_com) February 10, 2020
'Adı Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek verildi'
Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirus" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.
Minas Gerais Federal Üniversitesinde virolog Jonatas Abrahao, keşfin, virüsler hakkında daha bilinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Abrahao ekibiyle yeni virüsün yaşamsal özelliklerini araştırdıklarını söyledi.
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