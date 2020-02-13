Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen 'yavru öte gezegen' keşfedildi

Rochester Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının öte gezegeni, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 'Gaia' adlı yapay uydusunun verilerini kullanarak keşfettiği belirtildi.

Güneş'ten çok genç, 5 milyon yaşındaki bir yıldızın yörüngesinde dönen öte gezegenle ilgili ayrıntılar, 'Research Notes of the American Astronomical Society' dergisinde yayımlandı.

Çalışma ekibinin lideri Annie Dickson-Vandervelde, "Keşfettiğimiz loş, soğuk obje çok genç ve Jüpiter'den sadece 10 kat büyük. Bu da hala oluşum aşamasındaki bebek bir gezegene baktığımız anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Researchers just located a baby giant exoplanet orbiting a young star just 330 light-years from Earth, making it the closest of its kind to us. https://t.co/aARCQnApah — CNN (@CNN) February 12, 2020

​Öte gezegenin yıldızına uzaklığı, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 600 katı iken, gelecekte yapılacak gözlemler ile gezegenle yıldızın bu uzaklığı hakkında bilgi edinilmesi umuluyor.