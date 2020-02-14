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05:41 14 Şubat 2020
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    Bilim insanları, su damlacıklarının hareketini kullanarak elektrik üreten cihaz geliştirdi

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    Japon bilim insanları, su damlacığının küçük hareketlerini kullanarak 5V'luk elektrik üretebilen bir cihaz yaratmayı başardılar. 'Enerji hasadı' adı verilen bu yöntem son yıllarda yaygınlık kazanmaya başladı.

    'Enerji hasadı' adı verilen yeni bir teknoloji, doğal olarak oluşmuş küçük miktardaki enerjileri dönüştürme konusunda önemli yol kat etmiş durumda. Işık, ısı ve titreşim gibi doğal olayları kullanarak elektrik üretme yöntemi, çevresel etkileri azaltma ve elektronik cihazlara istikrarlı ve uzun vadeli bir şekilde enerji sağlama konusunda şarj edilme ya da değiştirilme durumunda kalan pillere göre potansiyele sahip. 

    Webtekno'nun aktardığına göre, Japonya'daki Nagoya Üniversitesi ve Kyushu Üniversitesi'nden araştırmacılar, sıvıların küçük hareketlerine odaklanarak, doğrudan bir şekilde sıvı su damlacıklarının hareketinden 5 Volt'luk elektrik üretebilecek bir cihaz yapmayı başardılar.

    Esnek ve ince filmlerden yapılan bu cihaz, su damlacığı üst yüzeyinden kaydığı zaman elektrik üretiyor. Yeni teknolojinin sıvı içerisinde kullanılan kendi gücünü sağlayan cihazlarda uygulanması bekleniyor. Bu cihazlar arasında fabrikalardan çıkan atık suların kalitesini izleyen sensörler de yer alıyor.

    Az sıvı akışlarından enerji üretme yöntemi fabrika borularının içinde ve mikro akışkan cihazlarda kullanılıyor, ancak bu tip enerji şimdiye kadar pek de verimli bir şekilde kullanılmıyordu. Daha önce grafen kağıdının, kendi yüzeyindeki sıvı hareketinden elektrik üretebildiği gösterilmişti, ancak bu yöntemle üretilen elektrik yalnızca 0.1 Volt ve bu da elektronik cihazları çalıştırmak için yeterli değil. 

    Grafen yerine molibden disülfürü (MoS2) kullanan araştırmacılar, bu sayede 5 Volt elektrik üretebileceklerini gösterdiler. Bilim insanları molibden disülfürden yapılan geniş bir alanı kaplayan tek parça filmi, plastik bir filmin üzerine yerleştirmek zorundaydılar, ancak geleneksel yöntemlerle MoS2'yi geniş alanda geliştirmek pek mümkün olmuyordu. Japon bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntemle, molibden oksit ve sülfür tozundan oluşan safir alt katmanını kullanarak kimyasal buhar birikimi aracılığıyla MoS2'yi üretmeyi başardılar.

    Yine aynı zamanda, MoS2 filmi için yataklık malzeme olarak polistiren film kullanıldı, böylece sentezlenmiş molibden disülfür filmi plastik filmin yüzeyine daha kolay transfer edildi. Yeni enerji üreteci su tesisatlarının kıvrımlı iç yüzeyinde kullanılacak kadar esnek. Bu nedenle yeni teknolojinin sıvı içerisinde kullanılan, kendi enerjisini üreten yağmur ölçer ya da asit yağmuru gözetim sistemleri gibi IoT cihazlarına enerji sağlamak için kullanılabileceği düşünülüyor.

    Etiketler:
    yenilenebilir enerji, Elektrik, su, Bilim insanları
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