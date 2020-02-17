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23:18 17 Şubat 2020
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    Çin yeşil çay tarlası

    Bilim insanları yeşil çayın kansere karşı nasıl etkin bir koruma sağladığını açıkladı

    © AFP 2019 /
    Bilim
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    Çinli bilim insanları, yeşil çayın kanser hücrelerinin büyümesi için gerekli enzimi bloke eden bir madde içerdiğini açıklığa kavuşturdu. Yapılan araştırmada düzenli yeşil çay tüketimi ile düşük meme kanseri gelişme riski arasında da olumlu bir bağ tespit edildi.

    Sonuçları International Journal of Food Sciences and Nutrition dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yeşil çayın kanser hücrelerinin büyümesi için gerekli enzimi bloke eden bir madde içerdiğini açıklığa kavuşturulurken, düzenli yeşil çay tüketimi ile düşük meme kanseri gelişme riski arasında da olumlu bir bağ tespit edildi.

    ‘Yeşil çayı çok ve düzenli olarak tüketen kadınlarda meme kanseri riski daha düşük’

    Çinli araştırmacılar, çeşitli bitki bileşenlerinin kanser gelişimi üzerindeki etkisi üzerine yapılan 16 çalışmanın sonuçlarını analiz etti ve yeşil çay tüketimi ile meme kanseri gelişimi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu saptadı. Buna göre birkaç yıl boyunca fazla ve düzenli olarak yeşil çay tüketen kadınlarda, tüketmeyen ya da az tüketen kadınlara nazaran meme kanseri gelişme riski daha düşük olduğu anlaşıldı.

    ‘Yeşil çayın içerdiği ECGC maddesi, antioksidan özelliklerinin yanında hücreleri de koruyor’

    Yeşil çayı bu denli faydalı yapan şeyin ne olduğu sorusuna yanıt arayan araştırmacılar, çayın içerdiği bitkisel bileşenleri analiz ettiklerinde kansere karşı en etkin olan maddenin, antioksidan özelliklerinin yanı sıra hücreleri koruma işlevi de bulunan ‘epigallokateşin gallat’ (ECGC) olduğu sonucuna vardı. Araştırmada bu maddenin kanser hücrelerinin büyümesi için gerekli enzimi bloke ettiği ve böylelikle tümörün büyümesini durdurduğu saptandı.

    ‘Yeşil çayın prostat, mesane veya mide kanseri üzerinde belirgin bir etkisi yok’

    Bununla birlikte bilimciler, yeşil çayın her derde deva veya onkolojik hastalıklar için olağan tedavinin bir alternatifi olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyardı. Uzmanlar, yeşil çayın önleyici etkisinin tüm meme kanseri türleri için mi yoksa sadece bazıları için mi geçerli olduğunu tam olarak bilmiyor, ancak yeşil çayın prostat, mesane veya mide kanseri üzerinde belirgin bir etkisi olmadığına kesin gözüyle bakıyor.

    Bilimcilerin atıfta bulunduğu araştırmaların büyük bir kısmının, günde 10 bardağa kadar yeşil çayın tüketildiği Asya’da yapıldığı dikkate alındığında Çin’de meme kanserine yakalanma düzeyinin neden dünyaya göre daha düşük olduğu da açıklığa kavuşturulmuş oluyor.

    Araştırmacılar, Asyalılar için yeşil çayın iyileştirici özelliklerinin sadece fazla tüketimi ile değil, aynı zamanda geleneksel Asya yemekleri ile birlikte alınması ile açıklanabileceğini varsayıyor.

    ‘Yüksek yoğunlukta kafein içeriyor, bazı hastalıklarda tehlikeli olabilir ‘

    Uzmanlar, yeşil çayın bağırsak florasını olumlu etkilemesi ve kilo kaybına yardımcı olmasının yanında, yüksek yoğunlukta kafein içerdiği ve bu nedenle bazı hastalıkların söz konusu olduğu durumlarda aşırı miktarlarda tüketilmesinin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

    Etiketler:
    Bilim insanları, Bilim insanı, prostat kanseri, cilt kanseri, meme kanseri, Kanser, Yeşil çay
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