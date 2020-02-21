Bir türe daha Greta'nın adı verildi: Araştırmacılar 'iklim ve sıcaklık değişikliklerine karşı hassas' diyor

Brunei’de keşfedilen ve daha önce sınıflandırılmamış bir salyangoz türüne, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi. Bilim insanları bu türün, iklim ve sıcaklık değişikliklerine karşı bir hayli hassas olduğunu belirtti.

Kuala Belalong yağmur ormanlarında bulunan; 2 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğindeki yeşil-kahverengi salyangoza ‘Craspedotropis gretathunberga’ adı verildi.

Keşif, bir grup bilim insanıyla birlikte çalışan amatör araştırmacılar tarafından yapıldı. Türün sınıflandırılmasıyla iliği detaylar da dün Biodiversity Data Journal adlı dergide yayımlandı.

Remember the beetle named after Greta Thunberg? Now there is a snail named after her too - Craspedotropis gretathunbergae pic.twitter.com/pbmwyBqCLs — Sarah Knapton (@sarahknapton) February 20, 2020

'Kendi yaratmadıkları sorunları çözme sorumululuğu olan nesil'

Araştırmacılar, “Bu salyangoza Greta Thunberg’in adını vermek, onun neslinin, kendi yaratmadıkları sorunları çözme konusunda sorumlu olduklarını kabul etme yolumuzdu. Ayrıca her nesilden insanların yardım etmek için ona katılmasına dair verdiği bir sözdü” ifadelerini kullandı.

Salyangozlar konusunda uzman olan Doktor Menno Schilthuizen, yeni adlandırılan salyongoza dair şu bilgileri verdi; “Bu tür, Caenogastropoda olarak adlandırılan kara salyangozlarına mensup. Bu türler, kuraklığa, aşırı sıcaklığa ve orman kaybına çok hassas olmalarıyla biliniyor. Bu olgular da iklim değişikliği sürdükçe daha sık rastlanan olgular olacak.”

Greta, adının verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Böceğe de adı verilmişti

Daha önce de yeni keşfedilen, 1 milimetre boyunda ve iki anteni bulunan bir böcek türüne Greta’nın adı verilmişti.

Britanya’nın başkenti Londra’daki Ulusal Tarih Müzesi’nde görevli bilim insanı Dr. Michael Darby, “Greta’nın çevre için yaptıklarından o kadar çok etkileniyorum ki onun adını vermek istedim” demişti.