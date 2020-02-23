Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu: 'Çılgın' Mike hayatını kaybetti

'Düz Dünyacı' olarak tanınan ve 'Çılgın' lakaplı ABD'li Mike Hughes 64 yaşında öldü. Hughes'ın ölümünün nedeni ise bir kez daha kendi yaptığı roketle kendini atmosfere yollamaya çalışmış olması.

Dünya'nın düz olduğuna inanan ve bunu kanıtlamak için daha önce de kendi ürettiği roketle kendini atmosfere fırlatmak isteyen 'Çılgın' lakaplı Mike Hughes benzer bir girişim sonucu hayatını kaybetti.

Flat earther ‘Mad’ Mike Hughes dies in a homemade rocket crash – video https://t.co/RWaTgnVsBb — Sputnik (@SputnikInt) February 23, 2020

64 yaşındaki ABD'li Hughes, Kaliforniya eyaletinde bulunan Barstow'da ev yapımı ve buharla çalışan roketiyle kendini havaya fırlattı ancak roket yere çakıldı. Olay yerinde bulunan ve Hughes'ın iş partneri, arkadaşının ölümünü doğruladı.

Discovery Channel sitesinde açıklamaya göre Hughes bu fırlatma işlemini yeni programları 'Homemade Astronauts' (Ev Yapımı Astronotlar) için hayata geçirmişti. Hughes'ın roketle birlikte yer küreden 1.5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Öte yandan San Bernardino Polis Departmanı bir kişinin çölde roketin yere çakılması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı ama ölen kişinin kimliğini henüz paylaşmadı.

Hughes Mart 2018'de de Kaliforniya'nın Amboy bölgesinde yine kendini roketle havaya fırlatmıştı. Roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başaran Hughes, Mojave çölüne düşmüş ve yaralanmıştı.