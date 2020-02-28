Uzayda Büyük Patlama sonrasının en büyük patlaması saptandı

Astronomi araştırmacıları, uzayda daha önce gözlemlenmiş en büyük patlamadan 5 kat daha büyük patlamanın kaynağının, Dünya'dan 390 milyon ışık yılı uzaktaki bir süper kütleli kara delik olduğunu duyurdu.

'Evrende her şeyin başı' kabul edilen Büyük Patlama'dan (Big Bang) beri uzaydaki en büyük patlamanın gözlemlendiği açıklandı.

'The Astrophysical Journal' dergisinde elde ettikleri bulguları açıklayan araştırmacılar, uzayda daha önce gözlemlenmiş en büyük patlamadan 5 kat daha büyük bir patlamanın kanıtlarını saptadıklarını duyurdu.

Uzaya muazzam enerji salımının Dünya'dan 390 milyon ışık yılı uzaktaki bir süper kütleli kara delikteki patlamadan kaynaklandığı sanılıyor.

Patlamanın Ophiuchus galaksi kümesinde devasa bir delik bıraktığı belirtildi.

Evidence was detected of an “extraordinarily energetic” eruption in the Ophiuchus galaxy supercluster, which lies around 390 million light years distant https://t.co/9KCeOHZZLL — Forbes Europe (@ForbesEurope) February 28, 2020

'The Astrophysical Journal'da yayımlanan makalenin iki yazarından biri olan Avustralyalı astrofizik profesörü Melanie Johnston-Hollitt, "Bu patlamayı insana özgü kavramlarla dile getirmeye çalıştım ve gerçekten çok zorlandım" diyerek şöyle devam etti:

"Elimden gelen size şunu söylemek, bu patlama infilaktan itibaren 240 milyon yıl daha devam etse, ki muhtemelen o kadar devam etmedi, 240 milyon yıl boyunca her saniyenin binde birinde 20 milyar, milyar megaton TNT patlamasının meydana gelmesine denk gelir. Yani muazzam."

Scientists have detected evidence of a colossal explosion in space - five times bigger than anything observed before.



The huge release of energy is thought to have emanated from a supermassive black hole some 390 million light years from Earth. https://t.co/qm5mR6muvX — Saul of United (@Viatcheslavsos3) February 28, 2020

Bilim insanları, sıcak gaz (plazma) ve karanlık madde ile iç içe binlerce bireysel galaksi içeren dev bir kümelenme olan Ophiuchus galaksi kümesinde bir süredir tuhaf bir şeyler döndüğünü düşünüyordu.

ABD ve Avrupa'daki X ışını teleskopları, Ophiuchus'un kenarlarında acayip bir kavislenme yakalamıştı.

Bunun göbekteki galaksilerden birinin devasa kara deliğinden çıkan salımların yarattığı plazmada şekillenen bir oyuğun duvarı olabileceği üzerinde duruluyordu.

Bazılarının şüpheyle baktığı bu kuramı, Avustralya ve Hindistan'daki radyo teleskoplarının düşük frekanslı verileri teyit etti.

Düşük frekanslı radyo teleskoplarının oyuğun plazmayla dolu olduğunu saptadığını aktaran Prof. Johnston-Hollitt, Ophiuchus'taki oyuğu yaratmak için gereken enerji miktarının, rekorun daha önceki sahibi 'MS 0735+74' kümesini açık ara geçtiğini belirtti.

Johnston-Hollitt, "Oyuk 1.5 milyon ışık yılı genişliğinde, yani sıcak X ışını plazmanın çevresindeki uzama yapışan deliğin bir ucundan diğer ucuna ışık alması 1.5 milyon yıl sürüyor. Kesinlikle muazzam bir enerji miktarından söz ediyoruz" vurgusu yaptı.

Scientists have detected evidence of a colossal explosion in space - the biggest since the Big Bang. The amount of energy required to create the cavity in Ophiuchus far exceeds the previous record holder and is about 1.5 million light years wide! https://t.co/6SrGqayBzW pic.twitter.com/FB9hJbdoTA — Royal Institute of Navigation (@at_RIN) February 28, 2020

Makalenin diğer yazarı, ABD başkentindeki Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan Simona Giacintucci, "1980'de St Helens volkanında meydana gelen patlamanın dağın tepesini koparmasına benzetilebilir" diye ekledi.