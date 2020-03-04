Böcek ilaçları, yaban arısı yavrularının beyninde kalıcı hasara yol açıyor

İngiltere'de Imperial College London'da görevli uzmanlar tarafından yürütülen ve sonuçları 'Proceedings of the Royal Society B' dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir grup yaban arısı, larva ve yavruyken az miktarda böcek nörotoksini imidaklopride maruz bırakıldı.

Farklı kolonilerden yaklaşık 100 arının öğrenme kabiliyetleri, yetişkin olduktan 3 ve 12 gün sonra test edilirken, beyinlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran kilit öneme sahip bölümün hacminin küçüldüğü bulgusu elde edildi.

Arı kolonilerinin başarısını tehdit ediyor

Larvayken imidaklopride maruz kalan yaban arılarının öğrenme kabiliyetlerinin, kalmayanlarla kıyaslandığındagözlendi.

Araştırma ekibinden Dr. Richard Gill, "Arı kolonileri, süper organizmalar gibi hareket ediyor. Yani koloniye herhangi bir zehir girdiğinde bunun koloni içindeki yavru arıların gelişiminde sorunlara neden olma potansiyeli var" değerlendirmesini yaptı.

Gill, yavruyken böcek ilacıyla kirlenmiş gıdayla beslenen arıların beyninde görülen fonksiyonel bozulmanın geri dönüşü olmadığını da vurguladı.

Bulgunun, gelecekte arı kolonilerinin başarısını tehdit edebilecek bir gelişme olduğuna işaret edildi.