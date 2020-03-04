Uzmanlar uyardı: Clean Master internet geçmişinizi adım adım kaydediyor

Google Playstore'da 1 milyar kez indirilen Clean Master uygulamasının kullanıcılara ait internet tarama geçmişini adım adım kayıt altına aldığı belirtildi.

Forbes'un haberine göre Android uygulama mağazası Play Store'da 1 milyarı aşan indirme oranına sahip Clean Master programı cep telefonu kullanıcılarının internet haraketkerini kayıt altına alıyor.

Uygulamanın milyonlarca telefonda halihazırda yüklü olduğunu belirten siber güvenlik uzmanları uygulamanın telefonlardan silinmesi gerektiğini ifade ediyor.

Siber güvenlik uzmanlarına göre milyonlarca telefonda yüklü bulunan Clean Master uygulaması, kullanıcıların hangi web sitelerini kulandığını, bağlandıkları Wi-Fi ağlarını, bir web sayfasında kaç kez kaydırma yaptıklarını, arama motorunda hangi tür aramalar yaptıklarını biliyor.

Toplanan veriler Clean Master uygulaması tarafından uzak bir sunucuya gönderilerek depolanıyor.

Google'dan ise Clean Master'ın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra uygulamanın platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik bir açıklama gelmedi.