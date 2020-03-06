Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı: En az 4 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor

Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında nohut ektiği tarlasını hasada hazırladığı sırada gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı.

Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi. Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı.

İncelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz, yeni bir bulguya ulaşamadı.

Gök taşının merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti, taşın müzede sergilenmesi istendi. Yılmaz, geçici süreyle gök taşını müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti.

Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı bir buçuk ay önce sergilendi. Dünya literatürüne ‘Gerdekkaya’ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye’nin en büyük üçüncü göktaşı olduğu belirtildi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen göktaşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı.

1.5 ay müzede sergilenen taş yeniden Mutlu Yılmaz'a teslim edildi.