SpaceX, Dragon kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 'Dragon' kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesi ile donanımlar taşıyan mekiğin, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, mekiğin taşıdığı donanımlar arasında, baharda istasyona eklenecek bir bilim modülünün de bulunduğu belirtildi.

Dragon kargo mekiğinin 9 Mart'ta istasyona demirlemesi bekleniyor.

Mekik ISS'ye ulaştığında, SpaceX'in NASA adına gerçekleştirdiği 20. başarılı ikmal seferi olacak.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.