Rusya ile Çin, Ay'da ortak üs kurmayı planıyor

Rusya ve Çin ikili çalışma grubu düzeyinde Ay’da üs kurmak için işbirliği imkanlarını araştırıyor.

Sputnik’e konuşan uzay ve roket endüstrisinden bir kaynak konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu işbirliği için ortak bir üs veya yan yana kurulacak üsler gibi çeşitli seçenekler tartışılıyor. Bu yaklaşımlar çerçevesinde entegrasyon derecesi devam eden görüşmeler sonucunda netlik kazanacak."

Konunun Rusya Bilimler Akademisi Konseyi’nin bir sonraki toplantısında tartışılmasının planlandığını belirten kaynak, her iki ülkenin önümüzdeki yıllarda Ay’a göndermeyi planladıkları iniş modüllerinin üssün temelini oluşturacağını kaydetti.

Daha önce, Rusya Federal Uzay ajansı (Roscosmos) ikili anlaşmalar çerçevesinde, Rus Luna-26 yörünge aracının gelecekte Ay’ın yüzeyine iniş yapacak Çin modülleri için yer belirleyeceğini duyurmuştu.

Ayrıca, varılan anlaşmalar çerçevesinde, Rusya ve Çin’in Luna-26 ve Chang'e-7 uzay araçlarına bilimsel ekipmanların kurulumunun yanı sıra, ortak uzay deneyleri yapma imkanlarını da değerlendirecekleri belirtilmişti.

Rusya 2021’de Ay’a Luna-25 iniş istasyonunu, 2024’te Luna-26 yörünge istasyonunu ve 2025’te Luna-27 iniş istasyonunu göndermeyi planlıyor. Bu istasyonların oluşturulması, 2025 yılına kadar uygulanması öngörülen mevcut Federal Uzay Programına dahil edildi.