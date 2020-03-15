Maya Krallığı’nın kayıp başkenti Meksika’da bir çiftlikte bulundu

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma grubunun antik Maya Krallığı Sak Tz'i’nin kayıp başkentini Meksika’da bir çiftlik alanında ortaya çıkardığı bildirildi.

Phys.org sitesinin haberine göre, uluslararası bir araştırma grubu, antik Maya Krallığı Sak Tz'i’nin kayıp başkentini Meksika’nın güneydoğusunda yer alan Chiapas eyaletinde bir çiftlik alanında yapılan kazılar sırasında ortaya çıkardı.

Uzmanların aralarında piramit, kraliyet sarayı ve ayinlerin yapıldığı sahalar gibi yapıların kalıntılarına ulaştığı, ayrıca eski yazıtların olduğu anıtlar bulduğu kaydedildi.

Arkeologlara göre Lacanja Tzeltal adının verildiği kazı alanında Maya Krallığı’nın en büyük kenti Sak Tz'i’nin kalıntıları bulunuyor. Bu topraklarda ilk yerleşimlerin M.Ö. 750 yılına ait olduğu belirtiliyor. Keşfin Maya Krallığı’nın tarihine ışık tutacağı umuluyor.

Maya uygarlığı, varlığını sürdürdüğü birkaç bin yıl boyunca başta Yucatan Yarımadası olmak üzere şimdiki Meksika’nın güneydoğusunda birçok ölü şehir ve kültürel anıt bıraktı. 9. yüzyılda bilinmeyen bir nedenle çöken medeniyetin kargaşa, hastalık ve kıtlık etkisiyle zor zamanlardan geçtiği tahmin ediliyor.