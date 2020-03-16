Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın tüm devletlere mesajı: Test, test, test

'Süper güç' ABD gibi herkese ücretsiz, eşit, kaliteli hizmet sunan sağlık sistemi olmayan ülkeler koronavirüse test kitleri bile olmadan yakalanırken, DSÖ Başkanı pandemiyi yavaşlatmanın tek yolunun her şüpheli vakaya test yapmak olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'pandemi' ilan ettiği koronavirüs salgınıyla ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsü yavaşlatmanın en iyi yolu olarak test programlarını geliştirip testleri artırmaya çağırdı.

"Tüm ülkelere basit bir mesajımız var: Test, test, test" diyen Ghebreyesus, "Bütün ülkeler tüm şüpheli vakalara test yapma kabiliyetine sahip olmalı, bu pandemiyle gözleri kapalı şekilde mücadele edemezler" vurgusunu yaptı.