Çin'de koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını geriletmeyi başaran Çin'den önemli bir haber geldi.

Devlet medyası, ülkede geliştirilen ilk koronavirüs aşısının insanlar üzerinde sistematik şekilde denenmesine onay çıktığını duyurdu. Klinik denemelerin nisan sonunda başlayacağı ve ardından mümkün olduğu kadar çabuk acil kullanıma sokulacağı belirtildi.

China's #COVID19 vaccine is scheduled to apply for the clinical trial by the end of April: official https://t.co/ku98ATIsDS pic.twitter.com/AdMfqPzStf — China Xinhua News (@XHNews) March 17, 2020

Klinik araştırma, gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara deniyor. Deneme aşamasındaki ilaçlar ve aşıların farmakokinetik, farmakodinamik ve tedavi verilerinin açıklığa kavuşturulmasını sağlıyor.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesi ve klinik denemelerini Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei'nin öncülüğündeki araştırma ekibinin yürüttüğü belirtildi.

#Breaking: Recombinant #COVID19 vaccine developed by the team led by top PLA epidemiologist Chen Wei was approved to launch clinical trials in #China on Monday pic.twitter.com/ENa3qE4nyD — Global Times (@globaltimesnews) March 17, 2020

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlük Gazetesi'nin bu haberi vermesinin öncesinde, ABD'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk kez gönüllülere tatbik edilmişti.

ABD'de geliştirilen ve 'mRNA-1273' adı verilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde 4 gönüllü üzerinde denendi.

İlk denek olan 43 yaşındaki Jennifer Haller, "Grip aşısı gibiydi, kolaydı ve acıtmadı. Bunun parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım aşının etki edeceği noktaya hızla ulaşırız ve hayatları kurtarabiliriz" dedi.