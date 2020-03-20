Rus bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, Rus bilim insanlarının geçirimli elektron mikroskobu JEM-1400’de kullandıkları negatif kontrast yöntemiyle koronavirüsün ilk fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Her bir partikülün boyutunun 100-120 nanometre olduğu kaydedildi.

Virüsün genetiği hakkındaki bilgiler WHO’nun kullandığı veritabanına gönderildi

Rusya Sağlık Bakanlığı’na göre, Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü’nden uzmanlar, koronavirüs taşıyan bir hastadan alınan örnekle, bir ilk olarak virüsün genom dizilimini tamamen çözdü.

Enstitünün Müdürü Dmitriy Lioznov, genom diziliminin tamamen çözülmesinin, virüsün ülkeye giriş ve yayılış yolunu, mutasyonlarını belirlemenin yanı sıra ilaç ve aşı geliştirilmesinde yardımcı olacağını belirtti.

Enstitüye göre, edinilen genetik veriler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve koronavirüs salgının değişimini gözlemleyen diğer önde gelen araştıma kuruluşlarının kullandığı veritabanına gönderildi.

Rospotrebnadzor, Rusya’da şimdiye kadar 199 vakanın görüldüğünü açıkladı. Ayrıca ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm de gerçekleşti. Çeşitli sağlık sorunlarından mustarip 79 yaşındaki bir kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.