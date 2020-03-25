Rus bilim insanından 'sürü bağışıklığı' politikası hakkında yorum

Maleyev, "Virüsün taşıyıcıları olabilir. Bu enfeksiyonun iki dalgalı seyri olabilir. Virüs bir süreliğine kaybolduğunda böyle bir durumla karşılaşılabileceğini belirledik" dedi.

Kolektif bağışıklığın oluşması için koronavirüs ile enfekte olmanın daha iyi olup olmadığı sorusuna olumsuz yanıt veren Maleyev, şunları ifade etti:

"İnsanın bireysel özellikleri hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Tıp genel olarak kişiselleştirme ile uğraşmaz, bazı standartlar var. İlk aşamada hafif bir enfeksiyonun neyle sonuçlanacağını tahmin edemezsiniz. Makul olmak ve önlemek daha iyidir. Üstelik enfeksiyonun sonuçlarının tamamını henüz bilmiyoruz."

Covid-19 enfeksiyonundan bağışıklığın ortaya çıktığı durumlar olabildiğini belirten Malayev, bunun insandan insana değiştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Şimdi Çin'de var, tanı sadece virüsün patojenine değil, aynı zamanda koruyucu faktörlerin varlığına da konuyor. Bunlar, antikorlar ve bağışıklık sisteminin korunmasında da rol oynayan ilgili lenfositlerin bulunduğu hücresel savunma faktörleridir."