Rus epidemiyolog: İtalya koronavirüsle mücadelede büyük hata yaptı

NSN ajansına konuşan Malışev, İtalyan yetkililerin ilk başta hastanedeki yatakları, hastalığı hafif olan vakalarla doldurduğunu ve ağır vakalara yer bırakmadıklarını belirtti.

Rusya'da risk altında olmayan ve hastalığı hafif olan koronavirüs vakalarının evde tedavi edildiklerini belirten Malışev, bu durumun hastanelerde ağır vakalara yer bulunamayan İtalyan senaryosunun önüne geçtiğini kaydetti.

Malışev, Rusya’da tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde donatılan yeni hastane ve yatakların hazırlandığını da sözlerine ekledi.