Rus kozmonot yörüngeden çektiği ‘eriyen Ay' görüntüsünü paylaştı

Fedor Yurçihin’in UUİ’den çektiği nadiren rastlanabilecek güzellikteki Ay batımı fotoğrafı Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un Instagram hesabından paylaşıldı.
Fotoğrafta batımı sırasında 'eriyerek' yok olan Ay görüntüsü yer alıyor. Uzmanlar, tam o sırada ilginç bir optik yanılsamanın ortaya çıktığına işaret ediyor.
Roskosmos’tan yapılan açıklamada, “Bu arada ‘yok olan’ Ay etkisi, Dünya atmosferinin yarattığı çarpıklıklar nedeniyle oluşuyor” ifadelerine yer verildi.
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Притяжение Луны... 🌔 Лунный закат, запечатленный космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным с борта Международной космической станции. Кстати, эффект так называемой «исчезающей» Луны возникает из-за искажения атмосферой Земли. . . This is how the moonset looks like from the ISS... 🌔 The effect of the disappearance of the moon appears because of Earth's atmosphere distortion. Photo by Roscosmos cosmonaut Fyodor Yurchikhin from the height of the International Space Station. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #космос #мкс #луна #cosmos #space #iss #moon
Rus kozmonotlar yörüngeden çektikleri ve sıradan insanların erişemeyeceği görüntüleri sıkça paylaşıyor. Fotoğraf çekimleri kozmonotların çoğu için hobi haline geldi.
Örneğin Rus kozmonot Sergey Krikalev, uzaydan çektiği sıra dışı fotoğraflarını paylaştığı birçok sergi düzenlemişti.
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