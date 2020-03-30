Rus kozmonot yörüngeden çektiği ‘eriyen Ay' görüntüsünü paylaştı

Fedor Yurçihin’in UUİ’den çektiği nadiren rastlanabilecek güzellikteki Ay batımı fotoğrafı Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un Instagram hesabından paylaşıldı.

Fotoğrafta batımı sırasında 'eriyerek' yok olan Ay görüntüsü yer alıyor. Uzmanlar, tam o sırada ilginç bir optik yanılsamanın ortaya çıktığına işaret ediyor.

Roskosmos’tan yapılan açıklamada, “Bu arada ‘yok olan’ Ay etkisi, Dünya atmosferinin yarattığı çarpıklıklar nedeniyle oluşuyor” ifadelerine yer verildi.

Rus kozmonotlar yörüngeden çektikleri ve sıradan insanların erişemeyeceği görüntüleri sıkça paylaşıyor. Fotoğraf çekimleri kozmonotların çoğu için hobi haline geldi.

Örneğin Rus kozmonot Sergey Krikalev, uzaydan çektiği sıra dışı fotoğraflarını paylaştığı birçok sergi düzenlemişti.