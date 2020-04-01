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16:55 01 Nisan 2020
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    Gök bilimciler, orta büyüklükte bir kara deliğin bugüne kadarki en güçlü kanıtını keşfetti.

    Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi

    © NASA. Space Telescope Science Institut
    Bilim
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    Gök bilimciler, orta büyüklükte bir kara deliğin bugüne kadarki en güçlü kanıtını keşfetti.

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kara delikle ilgili kanıtın, iki X ışını gözlem evi ve Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini inceleyen New Hampshire Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından keşfedildiğini duyurdu.

    Çalışmayla ilgili ayrıntılar "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

    Güneş'in 50 bin katı büyüklükteki kara deliğin izinin, 2006'dan bu yana sürüldüğü, gök bilimcileri ilk harekete geçiren şeyin, 3XMM J215022.4−055108 adı verilen güçlü X ışını parlaması olduğu belirtildi.

    X ışını parlamasının sadece iki senaryoyla açıklanabileceğini dile getiren çalışma ekibinin lideri Dacheng Lin, bunları Samanyolu Galaksisi dışında bir yıldızı yutan orta kütleli bir kara delik ya da Samanyolu'nda soğuyan bir nötron yıldızı olarak sıraladı.

    kara delik
    © AA / Arşiv
    'Dev bir süper kütleli kara delik, evreni yutabilir'
    Bu noktada X ışınının tam yerinin tespiti için devreye giren Hubble Teleskobu, parlamanın, Samanyolu Galaksisi'nde uzak bir noktadan değil farklı bir galaksinin dış kısmında yoğun yıldız kümesinden kaynaklandığına dair güçlü kanıt ortaya koydu.

    Galaksilerin dış kısmının, orta büyüklükte kara delikler keşfedilmesi beklenen bölge olduğuna işaret edilirken, Li, Hubble'ın elde ettiği veri doğrultusunda orta büyüklükte bir kara deliğin, ışının "en muhtemel açıklaması" olduğunu söyledi.

    Kendisine çok yaklaşan bir yıldızı parçalamasının yol açtığı parlamayı inceleyen gök bilimciler, kara deliğin kütlesinin Güneş'in 50 bin katı olduğunu hesap etti.

    Süper kütleli kara deliklerin, galaksilerin merkezinde bulunduğu, yıldızlardan biraz daha büyük kütleye sahip kara deliklerin de büyük bir yıldızın sönmesi sonucu oluştuğu ifade ediliyor.

    Orta büyüklükteki kara deliklerin, kara delik gelişiminde uzun süredir aranan "kayıp halka" olduğu belirtiliyor.

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    Etiketler:
    Dacheng Lin, Bilim, Kara delik, NASA
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