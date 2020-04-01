Korona hastalarının virüs yükünü azaltmanın yolunu hamster gösterdi

Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'nde Prof. Yuen Kwok-yung'un başkanlığındaki bir araştırmacı ekibi insanlarda ve hamsterlerde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) olarak bilinen proteinin benzerliğinden hareket ederek şubat ayında evcil hamsterlerle deneylere başladı.

ACE2, yeni tip koronavirüsün tutunduğu konak hücre reseptörü.

Hamsterlerdeki ACE2, tıpki insanlardaki ACE2 gibi, koronavirüste bulunan 'başak' proteinine yüksek bağlanma eğilimine sahip.

Prof. Yuen, araştırmayı şöyle anlattı:

Deneylerde kullanılan 45 hamsterda koronavirüs bulaştırılmasından itibaren ilk 7 günde akciğer, soluk borusu, bağışıklık sistemi, bağırsaklar ağır hasar gördü.

Ama ilk haftanın ardından bazı hamsterler iyileşmeye başladı. Akciğer hücreleri yeniden çoğalmaya başladı, yeniden kilo aldılar, antikorlar geliştirdiler. Yani iyileşen insanlarla aynı belirtileri gösterdiler.

Bunun üzerine ekip, iyileşen hamsterlerden kan serumu aldı.

Sağlam bir hamstere ilkin bu kan serumu, ardından koronavirüs enjekte edildi.

Bu hamsterde virüs yükü yaklaşık 10 kat azaldı.

Buradan, aynı şeyin insanlara yapılmasının, yani iyileşen hastaların kan plazmasının hastalara enjekte edilmesinin, vücutlarındaki virüs yükünü azaltarak iyileşmelerine yardımcı olacağı çıkarını yapıldı.

Ekip insanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için Tıp Konseyi Etik Komisyonu'nun onayını bekliyor.