Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı varmış

Antarktika'nın batısında Pine Adası ve Thwaites Buzulu yakınlarında yaklaşık üç yıldır araştırma yapan İngiltere ve Almanya’dan uzmanlar, kutup araştırma gemisinin sondaj makinesi kullanarak deniz tabanından örnekler aldı.
Bir katmanın ‘sıradışı’ bir rengi olduğunu fark eden uzmanlar bilgisiyarlı tomografiyle yaptıkları inceleme sonucunda buradaki tortuda orman toprağı, polen, tohum ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerini keşfetti.
Traces of a rainforest that existed in Antarctica 90 million years ago found preserved in soil https://t.co/1bNP8JHSKt— Newsweek (@Newsweek) April 2, 2020
'Beklediğimizden daha sıcak bir iklim'
İnce taneli killi ve alüvyonlu tortu örneğinin 90 milyon yaşında olduğu tespit edildi. Örnekler o kadar iyi korunmuştu ki araştırmacılar ayrıntılı hücresel yapıları da çıkarmayı başardı.
Dinozorlar da var mıydı?
Aynı ekipte yer alan, Almanya Alfred Wegener Enstitüsü Helmholtz Polar ve Deniz Araştırmaları Merkezi’nden Johann Klages ise “Böyle bir şey beklemiyorduk” yorumunu yaptı.
Bu ormanda he tür hayvanların yaşamış olabileceğine dair bir kanıtları olmadığını belirten Klages, dinozorlar da dahil olmak üzere çok sayıda türün bulunabileceğini vurguladı ve “Eğer dinozorlar olmasaydı daha şaşırtıcı olurdu” diye konuştu.
Karbondioksit seviyesi sanılandan daha fazla olabilir
Sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlanan çalışma, söz konusu dönemde atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin sanılandan daha fazla olabileceğini de ortaya koydu.
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