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19:44 07 Nisan 2020
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    Huawei

    Huawei uzaktan çalışma ve eğitime uygun yeni tabletinin ön satışına başlıyor

    © REUTERS / Peter Nicholls
    Bilim
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    Çinli telekomünikasyon devi Huawei, 17 Nisan’da da doğrudan satışına başlayacağı yeni üstün teknoloji ürünü tabletinin yarından itibaren Rusya'da ön satışlarına başlayacağını duyurdu.

    Huawei’nin yeni amiral gemisi olan üstün teknoloji ürünü MatePad Pro tableti, uzaktan çalışan ve eğitim gören kişiler için en iyi çözüm olarak öne çıkıyor.

    Mobil ofis

    Yeni Huawei MatePad Pro tableti, masa üstü ya da diz üstü bilgisayarın yerine geçebilmeye uygun tüm özellikleri taşıyor. Yeni tablet, üstün performans ve pil ömrü sunan 8 çekirdekli Kirin 990 işlemci ve çift kanallı 6 Gb’lık ön hafıza ile donatılmış durumda.

    Tabletteki uygulamaların arasında tekst dosyaları, tablo ve sunumlar ile çalışmaya uygun WPS’in ofis paketi yer alıyor. Tabletten en iyi şekilde yararlanılması için klavye ve Stylus kalem bağlanabiliyor. Tüm aksesuarlar mıknatıs yardımıyla gövdeye sabitlenebiliyor, aralarındaki bağlantı ise Bluetooth üzerinden gerçekleşiyor.

    Multi-Window modu sayesinde ekranda aynı anda 3 uygulama görüntülenebiliyor, aynı zamanda uygulamalardan her birinin çalışma alanına tek bir tıkla ulaşılabiliyor.

    Huawei MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. Ekran tablet yüzeyinin yüzde 90’ını işgal ederken, çerçeve kalınlığı ise yalnızca 4,9 milimetre. Ön kamera, çalışma alanına engel olmayacak şekilde tabletin sol üst köşesine yerleştirilmiş durumda.

    Eşsiz bir ekosistem

    Tablet yatay konum iken ön tarafındaki 4 mikrofon sayesinde konuşulan kişinin sesi en net şekilde duyulabilirken, arka kameranın yanında yer alan beşinci bir mikrofon ise ses kaydının net olarak yapılmasını sağlıyor.

    4 hoparlörden oluşan ses sistemi ise stereo efektli derin ve yumuşak ses üretiyor.

    Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen ‘çoklu ekran’ işlevi, akıllı telefonlar ve tabletler arasında ‘sürükle ve bırak’ dosya aktarımlarına, multimedya dahil dosya incelemeye ve revize etmeye olanak tanıyor ve aynı zamanda gelen aramaları da kabul ediyor.

    Kesintisiz iletişim olanağı

    Huawei MatePad Pro tableti, Rusya’da Wi-Fi ya da Wi-Fi ve LTE desteği ile satılacak.

    Standart pakette 20 Wt şarj cihazı olmasına karşın cihazın 40 Wt ile hızlı şarj işlevi de bulunuyor, bu sayede sadece 30 dakika içinde cihaz 3 saatlik bir çalışmaya hazır oluyor. Dolu pil, 12 saat boyunca kesintisiz video seyretme imkanı tanıyor, farklı modlarda ise cihaz çok daha uzun çalışabiliyor.

    Geri şarj özelliği de bulunan cihazın üzerine akıllı telefon, akıllı saat ya da FreeBuds 3 kulaklık konulursa, herhangi bir kablo kullanmadan bu aygıtların şarj edilmesi sağlanabiliyor.

    Cihazın Rusya’da özelliklerine göre önerilen satış fiyatı 44.990 ile 49.990 ruble (4.030 – 4.480 TL) arasında değişiyor.

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