ABD'li bilim insanları: Sıcak havanın koronavirüsün yayılımını azaltması olası değil

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, Kovid-19'un sıcak havalarda yayılımının azabileceği yönündeki iddialara ilişkin bir rapor yayınladı.

Havaların ısınmasının Kovid-19'un yayılımını önemli ölçüde azaltmayacağı kaydedilen raporda, "(Koronavirüsün) Yüksek sıcaklık ve neme sahip ortamlarda daha az etkide yayılabileceğini söyleyen bazı kanıtlar var. Ancak küresel olarak doğal bağışıklığın eksikliği göz önüne alındığında, bulaşma etkinliğindeki bu azalma hastalığın yayılmasında önemli bir azalmaya yol açmayabilir" ifadelerine yer verildi.

'SARS ve MERS'te böyle bir durum gözlemlenmedi'

Ayrıca raporda SARS ve MERS gibi diğer koronavirüslerde de böyle bir mevsimsel durum gözlemlenmediğine dikkat çekildi.

Mevcut araştırmalardaki veri kalitesiyle ilgili çeşitli sorunların olduğunu ifade eden bilim insanları; coğrafya, kişi başına düşen gelir, testlere erişim ve yerel sağlık sistemlerinin kalitesi gibi faktörlerin de göz önüne alınmadığını belirtti.

Avustralya ve İran örneklerine dikkat çekildi

Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, yükselen sıcaklıkların virüsün yayılmasını yavaşlatabileceğini öne sürmüştü. Fauci, bununla birlikte sonbaharda başka bir salgının daha başlayabileceğini belirtmişti.

Ulusal Bilimler Akademisi, bu noktada sıcak havaların hissedilmesine rağmen salgının yayıldığı Avustralya ve İran örneklerine dikkat çekti.