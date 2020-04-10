Okyanus derinliklerinde dev zehirli bir yaratık bulundu

Schmidt Okyanus Enstitüsü araştırmacıları, derin deniz aracı sayesinde Apolemiidae ailesinden deniz hayvanı olan dev bir sifonofor buldu.

Uzun bir ip biçiminde olan zehirli hayvan, Batı Avustralya açıklarında Hint Okyanusu’ndaki Ningaloo kanyonunda tespit edildi. Bilim insanları bu organizmanın dış halka çapının yaklaşık 15 metre, uzunluğunun da 50 metre olduğunu iddia ediyor.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020

​

Açıklamada, “Bu muhtemelen bilinen en büyük örnek” ifadesi kullanıldı.

ABD’li biyolog Rebecca Helm, Schmidt Enstitüsü uzmanları tarafından keşfedilen sifonoforun onlarca, belki de yüzlerce yıl geliştiğini dile getirdi.

Newsweek’in haberine göre Helm, “Sayısız keşif gezisine çıktım ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim” diyerek daha önce gördüğü en büyük sifonoforun en fazla 1 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti.

Binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı sualtı kolonileri olan sifonofor, çeşitli deniz hayvanları ve balıkları avlıyor. Klonların bir kısmı kurbanı zehirlerken diğerleri onu yutuyor ve besini tüm koloniye yayıyor. Bazı sifonofor türleri insanlar için ölümcül tehdit oluşturuyor.