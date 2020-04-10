Rusya'da koronavirüs yeni bir yöntemle tedavi ediliyor

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızın çalışmalarını sürekli olarak izliyoruz, benzer çalışmalar Çin, Almanya ve ABD'de başarılı bir şekilde yürütülüyor. Yeni yöntemin koronavirüs pandemisiyle daha etkili bir şekilde mücadelede yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İyileşen hastaların kanında bulunan antikorlar tedavi için kullanılabiliyor. Kovid-19’dan iyileşen 11 hasta ilk bağışçılar oldu. Şu ana kadar 7 hastaya transfüzyon uygulandı.

Rakova, bir donörden alınan plazmanın bir ila üç Kovid-19 hastasına yettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doktorlar, en önemli şeyin potansiyel donörlerin anlayışı ve duyarlılığı olduğunu söylüyor. Uzmanlar ne kadar çok plazma hazırlayabilirse o kadar çok insan kurtarılabilir."

Kan plazmasını vermeyi kabul eden iyileşmiş hastaların durumu dikkatli bir şekilde inceleniyor. Kovid-19 hastalığını atlattığı, HIV, hepatit B ve C, hemogram, biyokimyasal kan testlerinin negatif olması ve Sars-Cov-2'nin spesifik antikor incelemesinin yapılmış olması gerekiyor.

Uzmanlar ayrıca bağışıklık tepkisinin gücünü de test ederek plazmanın diğer hastalar için ne kadar yararlı olacağını belirlemeye çalışıyor.

Moskova Sağlık Departmanı Transfüzyon Uzmanı Andrey Bulanov, yeni uygulanmaya başlanan plazma yöntemiyle ilgili "En önemli şey, hastalığın hangi aşamasında, hangi dozda ve diğer araçlarla hangi kombinasyonda plazmanın en iyi etkiyi yaratacağını belirlemektir" diye konuştu.

Sklifosovskiy Acil Yardım Enstitüsü Direktörü Sergey Petrikov, koronavirüsten tedavi edilen hastalardan alınan plazmanın öncelikle ağır hastalara aktarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bilgisayarlı tomografi verilerine, hastanın solunum durumu ve inflamatuar yanıta dayanan klinik tabloya bakılıyor. Buna göre plazma öncelikle, invaziv olmayan akciğer ventilasyonu ile invaziv ventilasyona geçiş arasındaki sınırda olan hastalara aktarılıyor."