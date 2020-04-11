Bilim insanlarına göre, bir maymun türü Atlantik Okyanusu’nu geçerek Güney Amerika’ya gitti

Paleontologlar Peru’da yaptıkları kazılarda günümüz Mısır’ında yaklaşık 34 milyon yıl önce yaşayan bir maymun türünün dişlerini buldu. Uzmanlar, maymunların Atlantik Okyanusu’nu geçerek Afrika’dan Güney Amerika’ya gitmiş olabileceğini düşünüyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada Peru Amazon ormanlarında dört maymun dişi fosili bulundu.

Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, maymunların muhtemelen bir fırtına sırasında kıyıdan kopan ve yüzen bitki kümeleri üzerinde Atlantik Okyanusu’nu geçerek Afrika’dan Güney Amerika’ya 1450 kilometrelik bir mesafeyi kat etmiş olabileceği düşünülüyor. Söz konusu maymunlar, nesilleri tükenmeden önce yeni yuvalarında 11 milyon yıldan fazla yaşadı.

‘Eşsiz bir keşif’

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Erik Seiffert, bu keşfi eşsiz bir keşif olarak nitelendirdi. Seiffert’e göre, ayrıca buldukları dişler daha önce Mısır’da buldukları başka primat dişlerine çok benziyordu, yapılan analizler de dişlerin Afrika’daki bir türe ait olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar şu an nesli tükenmiş olan maymuna ‘Ucayalipithecus perdita’ ismini verdi. Bu isim dişlerin bulunduğu Peru Amazonlar ormanlarındaki bölgenin adı olan Ucayali, Yunanca maymun anlamına gelen ‘pithikos’ ve Latince kayıp anlamına gelen ‘perdita’ kelimesinin birleşiminden oluşuyor.