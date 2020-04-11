Rus uzman: Kovid-19 hastaları iyileştikten bir ay sonra bile virüsü salgılamaya devam ediyor

Rus sağlık uzmanı Aleksandr Semyonov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu geçiren hastaların tüm klinik belirtilerin ortadan kalkmasından bir ay sonra bile virüsü salgılamaya devam ettiklerini söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan St Petersburg Pasteur Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün inovasyon çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı Aleksandr Semyonov, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi olarak atlatan insanların tüm klinik bulguların ortadan kalkmasından bir ay sonra bile virüsü salgılamaya devam ettiklerini ifade etti.

Semyonov, hastalık ne kadar ağır seyrederse hastanın koronavirüsü çevreye o kadar uzun süre yayacağını belirterek, kritik durumdaki hastaların, hastalığın klinik belirtileri ortadan kalktıktan sonra bile beş hafta boyunca virüsü salgılamaya devam ettiklerini kaydetti.