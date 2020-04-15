Apple iPhone SE 2020'yi tanıttı

Apple uzun süredir beklenen yeni iPhone SE 2020'yi tanıttı. iPhone 8 ile tasarım ve pil ömrü açısından ortak özellikler gösteren yeni model depolama seçeneklerine göre 3 farklı fiyat ve siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renkle satışa çıkacak.

iPhone SE özellikleri arasında 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde True Tone desteğine sahip bir ekran ile bulunuyor. Bu ekranın hemen altında iPhone 8 modelinde olduğu gibi Touch ID destekli bir ana ekran tuşu yer alıyor.

Bunun dışında iPhone SE 2020'nin tasarımının iPhone 8 ile oldukça benzer bir yapıda. iPhone 8 ile bir diğer benzerlik ise aynı pil ömrüne sahip olmaları.

iPhone SE 2020'nin teknik donanımı da 2020 yılının iPhone modellerine güncellendi. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan Apple A13 Bionic işlemcisi yeni iPhone SE'de de kullanılıyor. iPhone SE 2020'nin RAM değeri ise henüz belli değil. Apple tarafından paylaşılan iPhone SE 2020'nin depolama seçenekleri arasında 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunuyor.

iPhone SE 2020 fiyatı belli oldu

Siyah, beyaz ve kırmızı (Product RED) olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile iPhone SE 2020'nin Türkiye fiyatı 64GB depolama alanına sahip modeli için 5.299 TL (399 dolar) , 128GB depolama alanına sahip modeli için 5.749 TL (449 dolar), 256GB depolama alanı isteyenler için ise 6.599 TL (549 dolar)olacak.

17 Nisan itibariyle ön siparişlerin alınmaya başlanacağı telefon 24 Nisan’dan itibaren ABD’de kullanıcılara teslim edilecek.

iPHONE SE 2020'nin teknik özellikleri ise şöyle:

-4,7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde True Tone desteğine sahip LCD ekran

-Apple A13 Bionic işlemci

-64GB/128GB/256GB depolama alanı seçeneği

-12 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamera (5x dijital zoom destekli)

-7 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera

-IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası

-Kablosuz şarj desteği

-5W kablolu şarj

-iOS 13 (iOS 14'e güncellenecek).