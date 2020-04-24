Rus virolog, ikinci Kovid-19 dalgası olasılığını değerlendirdi

Komsomolskaya Pravda’ya konuşan Altşteyn, tüm işaretlerin virüsün ‘uzun süreliğine geldiğini’ gösterdiğini, yaz mevsiminde insidansın düşmesi ihtimal dahilinde olsa da, sonbaharda enfekte olanların sayısının tekrar artabileceğini söyledi.

Alşteyn, “Ancak, aşının bulunmasından sonra da bizimle kalmaya devam edecek. Tabii, artık o kadar tehlikeli olmayacak” dedi.

Kovid-19 pandemisi tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, vaka sayısı iki buçuk milyonu geçti, yaklaşık 176 bin kişi öldü.