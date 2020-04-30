Madagaskar’da dinozorlar döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu, 'çılgın yaratık' adı verildi

Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesinde yaşadığı düşünülen bir memeli canlıya ait fosil keşfedildi. Uzmanların ‘çılgın yaratık’ adını verdikleri türün, yaşadığı dönem için ‘tuhaf ve benzersiz’ özellikler taşıdığı belirtildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanlarının Nature dergisinde kaleme aldığı araştırmada, Madagaskar’ın kuzeyinde bulunan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşamış bir memelinin iskeleti incelendi.

Bilim insanları, ‘Adalatherium hui’ (çılgın yaratık) adını verdikleri yeni türün özelliklerini, yaşadığı dönem için ‘tuhaf ve benzersiz’ olarak nitelendirdi. Bulgulara göre, daha önce hiçbir memelide rastlanmayan dişlere sahip olan canlı, 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi sonlarında yaşadı.

Most Complete Skeleton Of "Crazy Beast” From Ancient Gondwana Supercontinent Discoveredhttps://t.co/qXaHFoQecd pic.twitter.com/saYK4167mo — IFLScience (@IFLScience) April 29, 2020

İlk kez bütün halde keşfedildi

Güney yarımkürede, antik Gondvana kıtasında yaşayanlar içinde şimdiye kadar ilk bütün halde keşfedilmiş fosili bulunan canlının boyunun bir sıçan kadar olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bitkiyle beslenen Adalatherium’un güçlü bir kazıcı hayvan olabileceğini ama aynı zamanda koşmak gibi pek çok hareket yeteneği bulunduğunu düşünüyor.

'Pek çok kuralı yıkıyor'

Araştırmayı kaleme alan ekipten, Denver Doğa ve Tarih Müzesi Küratörü David Krause, “Tüm yaşayan ve soyu tükenmiş memelilerin iskelet anatomilerine dair bildiklerimiz göz önüne alındığında, Adalatherium gibi bir memelinin evrimleşmiş olabileceğini hayal etmek zor. Pek çok kuralı esnetiyor hatta yıkıyor” dedi.

New York Teknoloji Enstitüsü’nden Paleontolog Simone Hoffmann ise, bu memelinin benzersizliğinin bir adada izole olmasından kaynaklanabileceğini belirtti.

A bizarre 66-million-old mammal was discovered in Madagascar by a team of researchers led by Dr. David Krause, senior curator of vertebrate paleontology at DMNS. The discovery, called Adalatherium, was announced today in the journal Nature. https://t.co/tIO7BmtGVQ pic.twitter.com/lj6WJGwxz2 — Denver Museum (@DenverMuseumNS) April 29, 2020

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