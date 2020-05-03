Rus doktor hatırlattı: O virüs yılda 1 milyon kişiyi öldürüyor

Ünlü Rus doktor Aleksandr Myasnikov, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nü (HIV) hatırlatarak, söz konusu virüsün yılda 1 milyon kişinin hayatına mal olduğunu belirtti.

Rusya’da koronavirüs pandemisi izleme merkezinin sözcüsü, Moskova 71 no.lu Şehir Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Aleksandr Myasnikov, Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) hastalığına yol açan ve her yıl 1.7 milyon kişiye bulaşan HIV virüsünü hatırlatarak bu virüsün yılda 1 milyon kişinin hayatına mal olduğunu ifade etti.

Myasnikov Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Hayvanlardan insana geçiş yapan virüs sayılı aylar içinde 65 milyon kişiye bulaştı” ifadelerini kullandı.

HIV’e karşı henüz bir aşı geliştirilemediğini söyleyen Rus doktor, ayrıca hastalığı kapanların sonuna kadar iyileşmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.