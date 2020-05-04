NASA Antarktika'daki buzul erimesinin boyutlarını gösterdi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Antarktika’daki buzulların erimesiyle meydana gelen iklim felaketinin boyutlarının sergilendiği bir video yayınladı.

NASA’nın ICESat-2 uydusundan son 16 yılda gelen verileri kullandığı videoda Antarktika’daki buzulların erimesiyle meydana gelen iklim felaketinin boyutları gözler önüne serildi.

ICESat-2 uydusu, sahip olduğu lazerler ve sensörler sayesinde buz kitlelerinin küresel ısınmadan nasıl etkilendiğini ölçebiliyor.

Uydu, 2003-2019 döneminde Antarktika’nın batı kısmında buzulların eridiğini tespit ederek, bu sürecin deniz seviyesinin 14 milimetre yükselmesine neden olduğunu ölçtü. Uzmanlar, bu miktarın okyanuslardaki su seviyesinin toplam yükseliş hacminin neredeyse 3’te birini oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Diğer yandan Antarktika’nın doğu kesiminde buzulların arttığı gözlemlendi.

Küresel ısınma, Antarktika'da yılda yaklaşık 120 gigaton, Grönland'da ise yaklaşık 200 gigaton buz kaybına neden oluyor.