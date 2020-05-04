Kayıt
13:09 04 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    ULAK Genel Müdürü Metin Balcı: 5G 2021 ortasında hazır olacak

    © AA /
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104196/38/1041963880_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_93f0574c0641275e7bfae210f7081c78.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202005041041963948-ulak-genel-muduru-metin-balci-5g-2021-ortasinda-hazir-olacak/

    ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 5G radyo ve çekirdek şebekesinin 2021 ortasında hazır edileceğini açıkladı.

    ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, şirket olarak koronavirüs salgını döneminde, herhangi bir kesinti olmadan 5G radyo ile birlikte 5G teknolojisinin farklı birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemimiz (MAYA) 5G'ye hazır bir ürün olarak sahada, diğer taraftan 5G radyo ve çekirdek şebekemizi de 2021 ortasında hazır edeceğiz" dedi.

    Balcı, AA muhabirine, ULAK'ın, zenginleşen yerli ve yabancı ekosistemiyle Türkiye'nin geniş bant iletişim altyapısına özgün teknolojiler ve global ölçekte çözümler kazandırmak vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

    COVID-19 salgını döneminde, zaman zaman sokağa çıkma yasaklarının ve karantina süreçlerinin yaşandığı bu dönemde iletişim altyapısına, yerli ve milli ULAK çözümlerle katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Balcı, bu katkıyı daha da artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

    Balcı, salgın döneminde iletişim altyapısının öneminin daha iyi kavrandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

    "Evrensel Projesi kapsamında, 700'ü aşkın köy okulu öğrencisi ULAK baz istasyonları vasıtasıyla EBA'nın online eğitim sistemine ulaştı. Eğitim ve iletişim sürekliliğini sağlamadaki katkımızı gördükçe çalışma azmimiz artıyor. Bu sorumlulukla ULAK Haberleşme olarak, ekosistemimizle 5G teknolojisini geliştirmek için çalışıyoruz. 4,5G teknolojilerinin geliştirme, ürünleştirme ve sahadaki uygulamalarında ULAK olarak edindiğimiz birikim ve deneyim paha biçilmez bir öneme sahip. Aynı şekilde 5G teknolojisini de geliştirip sağlıklı bir şekilde kullanıma aldığımızda, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan iletişim altyapılarımızda kendimizi daha güçlü, güvende ve güvenilir hissedebileceğiz."

    Teknolojide yaşanan gelişmelerin, ekonomik ve siber güvenlik açısından tüm dünyanın yakından takip ettiği bir yarış olduğunu vurgulayan Balcı, bu mücadelede 4,5G teknolojisinde ülke olarak önemli bir noktaya gelindiğini ve bunu her gün biraz daha ileri götürecek şekilde geliştirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

    Balcı, 5G teknolojisinin farklı birimlerini geliştirmek için çalışmalarının da sürdüğüne işaret ederek, "MAYA, 5G'ye hazır bir ürün olarak sahada, diğer taraftan 5G radyo ve çekirdek şebekemizi de 2021 ortasında hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    5G baz istasyonu (5G radyo ve erişim şebekesi) çalışmalarına 2018'de ASELSAN ve Turkcell ile TÜBİTAK projesi kapsamında başladıklarını hatırlatan Balcı, 2019'un sonlarına doğru, yaptıkları çalışmaların yine TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli Milli 5G (UUYM5G) projesi kapsamındaki çalışmalarla birleştirildiğini anlattı.

    Balcı, bu proje kapsamında çalışmaların daha da güçlenerek devam ettiğini belirterek, "UUYM5G projesinden sonra 2021'de başlaması planlanan ve ülkemizin 5G çalışmalarının ürünleşme sürecinde önemli yer tutacağına inandığımız TÜBİTAK 5G Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Projesi çalışmalarına yönelik hazırlıklar da ULAK Haberleşme liderliğinde yürütülmektedir" diye konuştu.

    'Yerli ve milli tasarımlarla dikey uygulamalar çalıştırılabilir seviyede'

    ULAK'ın, Türkiye'nin geniş bant iletişim teknolojileri alanındaki öncü firmalarla yürüttüğü iş birliği ve UUYM5G Projesi kapsamındaki müşterek çalışmalarla ULAK markasının Türkiye'de ve yurt dışı pazarlarda yaygınlaşarak güçleneceğini dile getiren Balcı, "Tüm bu çalışmalarımızın 2020'de çeşitli aşamalarda test ve gösterimi yapıldıktan sonra 2021'de saha testlerinin gerçekleştirilmesini ve 2022'de operatörlerimizin kullanımına sunulmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Balcı, geliştirilen yerli ve milli tasarımlarla, dikey uygulamaların çalıştırılabilir seviyeye geldiğine dikkati çekerek, otonom bir aracı ve bir fabrikanın gerçek zamanlı süreçlerini yönetmenin (operatörlerle birlikte) sundukları altyapıyla mümkün olduğunu ifade etti.

    Dikey sektörlerdeki çalışmaları 5G'yi beklemeden, dışarıdan gelen dikteleri doğrudan kabullenmeden, hazır çözümlerin ve sistemlerin dayanılmaz cazibesine kapılmadan, mevcut 4.5G çözümlerle adreslemeye, bu süreçte alan uzmanlıklarını genişletmeye ve uygulama seviyesinde tecrübeleri artırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

    "Türkiye olarak baz istasyonu üreten ve sahada çalışır vaziyette kurabilen 5-6 ülkeden biri olduk. 5G ve ötesine doğru önümüzdeki dönem geniş bant iletişim teknolojilerinde yerli ve milli sistemlerin yapılabilirliğine olan güvenin artırılması konusunda ULAK önemli bir referans oluşturdu. Hızla değişen ve yüksek teknoloji gerektiren iletişim altyapılarında ülke olarak teknolojik, ekonomik ve güvenlik açısından yerli ve milli ürünlerimizle yerimizi almalı ve bu başarıyı sürdürebilir kılmalıyız. Bunun yolu ULAK ile yakaladığımız fırsatın farkında olarak, potansiyelimizi kullanmaktan geçiyor. Yeni teknolojileri üretmeye devam ederken, teknolojiye yön verdiğimiz günleri hedeflemek bu sayede mümkün. ULAK olarak, operatör şebekelerimizde aktif hizmet verirken, ekosistemimizle 2021'in ortasından itibaren hayata geçireceğimiz 5G çözümlerimiz ve yaşantımızı kolaylaştırıcı özgün dikey uygulamalarımızla ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağız."

    Etiketler:
    Teknoloji, Radyo, 5G, Metin Balcı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çocuklar evlerinin önünde oynuyor.
    Ara sokaklarda yasak manzaraları
    Karikatür
    'ABD, İran’a karşı ‘medya terörü’ uyguluyor'
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet