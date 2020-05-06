NASA: Ay programımızda Rusya ile işbirliği umuyoruz

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Ay programlarında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) partnerlerini de görmek istediklerini ama Rusya’nın katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde video konferans yoluyla konuşma yapan Bridenstine, "Ay'a gittiğimizde, Uluslararası Uzay İstasyonu partnerlerimizin de bizimle beraber olmasına ilgi duyuyoruz, bu önemli. Rusya bunun bir parçası olacak mı, olacaksa ne ölçüde olacak? Şu anda bu soruya yanıtım yok, ama ilişkilerimizin devam etmesini kesinlikle istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya uzay kurumları arasındaki işbirliğinin, iki ülke arasındaki sorunlara rağmen verimli bir şekilde devam ettiğini kaydeden NASA Başkanı, "Sanırım bu, ülkeler arasında zorluklar olsa da işbirliğinin devam edebileceği yönünde diğer ülkelere de umut veriyor" dedi.

Daha önce ABD idaresi, Artemis adını verdikleri Ay programının yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Bu program kapsamında, 2024 yılına kadar Ay’a insanlı seferlerin düzenlenmesi ve daimi varlığın oluşturulması, ardından Ay’ı basamak olarak kullanarak Mars’a insanlı seferlerin düzenlenmesi amaçlanıyor.

NASA, yeni Ay programı kapsamında, Ay yörüngesinde, düzenli uçuşların düzenleneceği Gateway uzay üssünü oluşturma fikrini geliştiriyor.

ABD, Artemis programının ticari partnerler ile işbirliği temelinde hayata geçirileceğini, ama diğer ülkelerden de katkı beklediklerini defalarca dile getirmişti.