NASA, Tom Cruise’un uzayda film çekeceğini doğruladı: Heyecanlıyız

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un Tesla CEO’su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) işbirliğiyle uzayda bir film çekmeyi planladıkları doğrulandı. NASA Başkanı Bridenstine, “Heyecanlıyız” açıklaması yaparken, Musk, “Çok eğlenceli olmalı” ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör Tom Cruise’un uzayda bir filmi çekmeyi planladığına dair çıkan haberlerin ardından NASA ve Space X’in CEO’su Elon Musk’tan konuya ilişkin açıklamalar geldi.

Tom Cruise wants fly into outer space in the name of filmmaking, and NASA says it's happening. The head of the space agency has confirmed that NASA is working with actor Tom Cruise to make a movie on the International Space Station. https://t.co/dN8kYgkZXW — CNN (@CNN) May 6, 2020

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Uzayda çekilmesi planlanan filmle ilgili Cruise'la temas halinde olduklarını doğrulayan NASA Başkanı Jim Bridenstine, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"NASA, uzay istasyonunda çekilecek film için Tom Cruise’la çalışma konusunda çok heyecanlı. NASA’nın iddialı planlarını gerçeğe dönüştürmek için yeni nesil mühendislere ve bilim insanlarına ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var."

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

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Deadline dergisi, ünlü aktör Tom Cruise'un Elon Musk'ın ve NASA işbirliğiyle uzayda bir aksiyon filmi çekmeyi planladığını açıklamıştı.

Musk: Çok eğlenceli olmalı

Bridenstine, çekilmesi halinde bir ilk olma özelliğine haiz olacak filmle ilgili daha fazla detay vermezken, söz konusu işbirliğinin diğer ismi Musk ise, NASA Başkanı’na yanıt verdi.

Kesin bir şekilde haberi doğrulamayan Musk, yanıtında, “Çok eğlenceli olmalı!” diye yazdı.

Should be a lot of fun! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

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Deadline dergisinin haberinde projenin daha ilk aşamalarında olduğu ve filmin ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission: Impossible) serisinin bir devamı olmayacağı da belirtilmişti.

Cruise tarafından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.