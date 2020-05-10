Bilim insanlarının keşfi, Ay'ın oluşum teorisinde soru işaretlerine yol açtı

Japon astrofizikçilerin Ay’ın yüzeyinde karbon emisyonu olduğunu tespit etmesinin bilim insanlarına Ay'ın oluşum teorisini yeniden sorgulatacak türden bir keşif olduğu bildirildi.

Science Advances dergisinin haberine göre, Japon astrofizikçilerin Ay'ın yüzeyinde karbon emisyonu olduğunu tespit etmesi, bilim insanlarını Ay'ın oluşum teorisini yeniden gözden geçirtiyor.

Habere göre araştırmacılar, Ay'ın yörüngesinde bir buçuk yıl bulunan Kaguya ya da resmi adıyla SELENE uzay aracıdan gelen verileri analiz etti. Analiz sonucu Ay’ın yüzeyinden güçlü karbon iyonları ve diğer element akımlarının yayıldığı ortaya çıktı.

Bu keşif, oluşumunu büyük bir kozmik cismin Dünya ile çarpışması ve çarpışma nedeniyle uçucu maddelerin önemli bir kısmının yüksek ısının etkisi altında buharlaşması ile açıklayan ‘kuru’ Ay konseptine aykırı.

Bilim insanları, Ay’ın oluşumunun daha başlangıç evresinde Dünya’nın uydusundaki kayalarda karbonun oluşmuş olabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmada, bu kuramın yüksek ısıların karbonun buharlaşmasına yol açabilmiş olması gerekirken, şimdiki varlığının tespit edilmiş olması, genel olarak kabul edilen Ay’ın oluşum teorisinde revizyon gerektiriyor.