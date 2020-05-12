Homo sapiens sanılandan erken Avrupa'ya geldi, uzun zaman Neanderthallerle kaynaştı

Dünyada mevcut kalan tek insan türü olan Homo sapiens'in Avrupa'ya sanılandan daha erken geldiğine işaret eden bulgulara rastlandı. Bulgaristan'daki bir mağarada bulunan fosiller, Homo sapiens'in Avrupa'ya 46 bin yıl önce yayılmış olabileceğini gösteriyor.

Bulgaristan'daki bir mağarada araştırma yapan bilim insanları, bulunan kemiklerin, modern insanın Avrupa'ya sanılandan binlerce yıl önce gelmiş olabileceğinin işareti olduğunu belirtti.

Bu bulgu, Neanderthallerin uzun zamandır Avrupa'da yaşadığı dönemde modern insanın yaşlı kıtaya geldiğinin göstergesi.

Dolayısıyla Neanderthaller ile modern insanların sanılandan çok daha uzun süre aynı bölgelerde birlikte yaşadıkları çıkarımı yapılıyor. Bu da iki tür arasında önemli kültürel bağlantılar olması gerektiğini düşündürüyor.

Bulgaristan'ın Bacho Kiro Mağarası'nda bulunan dört kemik parçası ve bir dişten oluşan beş fosille ilgili iki araştırma 11 Mayıs'ta yayımlandı. Ayrıntılı radyokarbon ve DNA testlerine göre kemikler dört Homo sapiens'e ait çıkarken bunların en eskisi 46 bin yıl öncesine tarihlendirildi.

Alanda elle şekil verilmiş bir dizi nesne de bulundu.

© REUTERS / Tsenka Tsanova Bulgaristan'ın Bacho Kiro Mağarası'nda bulunan elle yapılmış bir dizi nesne arasında bıçak ağızları ve boncuklar da var.

Aralarında yaklaşık 47 bin yıl öncesine tarihlendirilen ayı dişinden yapılma sallantılı süsler de var. Bunlar daha ileri tarihlerde Neanderthallerin Batı Avrupa'da yaptığı takılara çok benziyor. Dolayısıyla Neanderthallerin öncesinde insan kültürünün bazı yönlerini benimsemiş olabileceği düşünülüyor.