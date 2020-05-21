Kayıt
04:42 21 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bilim insanları, Antarktika'da 'yeşil karın' artığını tespit etti

    © AFP 2020 / ADAM FULTON
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104174/18/1041741878_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_432ec4968eda418baf77c49d79f98951.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202005211042087778-bilim-insanlari-antarktikada-yesil-karin-artigini-tespit-etti/

    İngiliz bilim insanları, Antarktika'nın kar örtüsündeki yeşil alglerin dağılımının ilk haritasını çıkardı. İklim değişikliğinin Antarktika'nın kıyılarındaki karların giderek daha yeşil bir hal almasına neden olduğu görüldü.

    Cambridge Üniversitesi ve İngiliz Antarktika Servisi'nden bilim insanları, uydu verilerini yer tabanlı gözlemlerden elde edilen sonuçlarla birleştirerek, Antarktika Yarımadası'nın kıyıları boyunca kar yüzeyinde yaşayan mikroalglerin ilk büyük ölçekli haritasını oluşturdu.

    Araştırmacılar, 2017-2019 yılları arasında Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel 2 uydusu tarafından çekilen uydu görüntülerinin yanı sıra Ryder Bay körfezi, Fildes Yarımadası, Adelaide ve King George adaları'ndaki iki saha mevsimi boyunca elde edilen yer tabanlı verileri kullandı.

    Sonuçlar, Antarktika Yarımadası kıyılarındaki kar alglerinin yayılma alanlarının küresel sıcaklıklar arttıkça her yıl genişlediğini gösterdi. Her bir alg mikroskobik boyutlara sahip olsa da, kütlede karlara uzaydan bile görülebilen parlak yeşil bir renk veriyor.

    Kar algleri, Antarktika Yarımadası'nın batı kıyısında, özellikle adalarda daha yaygın olup yaz mevsimi boyunca ortalama sıcaklıkların sıfır santigrat dereceyi aştığı daha sıcak bölgelerde yetişiyor.

    Araştırmacılar ayrıca, yeşil kar yosunu alanlarının, dışkıları doğal gübre görevi gören deniz kuşları ve memelilerin habitatları ile sınırlı olduğunu keşfetti. Yeşil karların yüzde 60'ından fazlası, penguen kolonileri ve kuşların yuvalama alanları ile fokların gittiği kıyı bölgelerine beş kilometreye kadar olan mesafede bulundu.

    Eriyen Antarktika
    © AFP 2020 / Torsten Blackwood
    Antarktika alarm veriyor: Buzul erime oranı, 2001-2017 arasında yılda ortalama yüzde 280 arttı
    Cambridge Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında araştırma ekibi başkanı Dr. Matt Davy’in şu sözlerine yer verildi:

    "Karlı bir yüzeyde, 1.9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve yılda yaklaşık 479 ton karbon emilimine eşdeğer 1679 ayrı çiçek açan yeşil algler tespit ettik. Bu, Antarktika'daki kara yaşamını iklimin daha sıcak hale gelmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda nasıl değişebileceğini anlamamız konusunda önemli bir ilerlemedir. Kar algleri, kıtanın fotosentez yoluyla atmosferden karbondioksit yakalama yeteneğinin önemli bir bileşenidir."

    Yeşil alg alanlarının yaklaşık üçte ikisinin küçük alçak adalarda bulunduğunu belirten bilim insanlarına göre, Antarktika Yarımadası artan küresel sıcaklık nedeniyle ısındıkça, bu adalar sahip oldukları yaz kar örtüsünü kaybedebilir ve kar algleri de onunla birlikte yok olabilir.

    Bilim insanları aynı zamanda, Antarktika Yarımadası ve Güney Shetland Adaları'nın kuzeyindeki tepelerde daha geniş bir alana yayılabileceklerini de dışlamıyor.

    © Fotoğraf : UAC
    Ukrayna'nın Antarktika istasyonu 'kanlı karla' kaplandı
    Araştırma ekibinden Dr. Andrew Gray konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Antarktika ısındıkça, tepelerdeki yayılma, ovalardaki küçük ada yosunlarının kaybından daha ağır basacağından kar yosunlarının toplam kütlesinin artacağını tahmin ediyoruz."

    Bunula bağlantılı olarak, Antarktika'nın karlı yeşil alglerinde tutulan toplam karbon miktarının zamanla çok daha fazla olacağına dikkat çeken araştırmacılar ayrıca, karbondioksitin de bu çalışmada incelenmeyen kırmızı ve turuncu algler tarafından emildiğini kaydetti.

    Bilim insanları, çalışmalarının bir sonraki aşamasına bu bitki gruplarını da dahil etmeyi ve kar alglerinin yayılmasını Antarktika'nın tümünde değerlendirmeye almayı planlıyor.

    Etiketler:
    Bilim insanları, Kar, alg, Antarktika, Cambridge Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga Rus tarihi ve kültüründe çok özel bir yere sahiptir.
    Rusya’nın simgelerinden Volga Nehri’nin göz alıcı manzaraları
    Karikatür
    Suudi Arabistan'da 'ta'zir amaçlı' kırbaç cezası kaldırıldı
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet