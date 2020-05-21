Bilim insanları, Antarktika'da 'yeşil karın' artığını tespit etti

İngiliz bilim insanları, Antarktika'nın kar örtüsündeki yeşil alglerin dağılımının ilk haritasını çıkardı. İklim değişikliğinin Antarktika'nın kıyılarındaki karların giderek daha yeşil bir hal almasına neden olduğu görüldü.

Cambridge Üniversitesi ve İngiliz Antarktika Servisi'nden bilim insanları, uydu verilerini yer tabanlı gözlemlerden elde edilen sonuçlarla birleştirerek, Antarktika Yarımadası'nın kıyıları boyunca kar yüzeyinde yaşayan mikroalglerin ilk büyük ölçekli haritasını oluşturdu.

Araştırmacılar, 2017-2019 yılları arasında Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel 2 uydusu tarafından çekilen uydu görüntülerinin yanı sıra Ryder Bay körfezi, Fildes Yarımadası, Adelaide ve King George adaları'ndaki iki saha mevsimi boyunca elde edilen yer tabanlı verileri kullandı.

Sonuçlar, Antarktika Yarımadası kıyılarındaki kar alglerinin yayılma alanlarının küresel sıcaklıklar arttıkça her yıl genişlediğini gösterdi. Her bir alg mikroskobik boyutlara sahip olsa da, kütlede karlara uzaydan bile görülebilen parlak yeşil bir renk veriyor.

Kar algleri, Antarktika Yarımadası'nın batı kıyısında, özellikle adalarda daha yaygın olup yaz mevsimi boyunca ortalama sıcaklıkların sıfır santigrat dereceyi aştığı daha sıcak bölgelerde yetişiyor.

Araştırmacılar ayrıca, yeşil kar yosunu alanlarının, dışkıları doğal gübre görevi gören deniz kuşları ve memelilerin habitatları ile sınırlı olduğunu keşfetti. Yeşil karların yüzde 60'ından fazlası, penguen kolonileri ve kuşların yuvalama alanları ile fokların gittiği kıyı bölgelerine beş kilometreye kadar olan mesafede bulundu.

"Karlı bir yüzeyde, 1.9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve yılda yaklaşık 479 ton karbon emilimine eşdeğer 1679 ayrı çiçek açan yeşil algler tespit ettik. Bu, Antarktika'daki kara yaşamını iklimin daha sıcak hale gelmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda nasıl değişebileceğini anlamamız konusunda önemli bir ilerlemedir. Kar algleri, kıtanın fotosentez yoluyla atmosferden karbondioksit yakalama yeteneğinin önemli bir bileşenidir."

Cambridge Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında araştırma ekibi başkanı Dr. Matt Davy’in şu sözlerine yer verildi:

Yeşil alg alanlarının yaklaşık üçte ikisinin küçük alçak adalarda bulunduğunu belirten bilim insanlarına göre, Antarktika Yarımadası artan küresel sıcaklık nedeniyle ısındıkça, bu adalar sahip oldukları yaz kar örtüsünü kaybedebilir ve kar algleri de onunla birlikte yok olabilir.

Bilim insanları aynı zamanda, Antarktika Yarımadası ve Güney Shetland Adaları'nın kuzeyindeki tepelerde daha geniş bir alana yayılabileceklerini de dışlamıyor.

"Antarktika ısındıkça, tepelerdeki yayılma, ovalardaki küçük ada yosunlarının kaybından daha ağır basacağından kar yosunlarının toplam kütlesinin artacağını tahmin ediyoruz."

Araştırma ekibinden Dr. Andrew Gray konuyla ilgili şunları söyledi:

Bunula bağlantılı olarak, Antarktika'nın karlı yeşil alglerinde tutulan toplam karbon miktarının zamanla çok daha fazla olacağına dikkat çeken araştırmacılar ayrıca, karbondioksitin de bu çalışmada incelenmeyen kırmızı ve turuncu algler tarafından emildiğini kaydetti.

Bilim insanları, çalışmalarının bir sonraki aşamasına bu bitki gruplarını da dahil etmeyi ve kar alglerinin yayılmasını Antarktika'nın tümünde değerlendirmeye almayı planlıyor.