Roscosmos Başkanı: Yeni bir yörünge istasyonuna yönelik çalışmalara derhal başlamalıyız

Komsomolskaya Pravda’ya konuşan Rogozin , “istasyonlarının geliştirilmesinde hep öncü bir ülke olarak Rusya, yeni bir istasyon geliştirmeye derhal başlamalı” dedi.

Rogozin, henüz bu istasyonun ulusal ya da uluslararası olup olmayacağının henüz netleştirilmediğini, yakında bu konunun çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Rogozin, “Fakat teknik çalışmaların şimdi başlaması gerek” ifadelerini kullandı.

Rogozin, kullanıldığı süre ve modüllerinin ömrünü göz önünde bulundurarak mevcut Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) 7-10 yıl daha dayanabileceği varsayımında bulundu.