Roscosmos’tan uzaya ABD astronotlarını gönderen ilk özel şirket olan SpaceX’e tebrik

Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos, 2011’den beri ilk defa ABD topraklarından fırlatılan bir mekik ile uzaya NASA astronotlarını gönderen SpaceX şirketini tebrik etti.

Roscosmos Direktörü Sergey Krikalev ajansın Twitter hesabından paylaşılan bir video ile Crew Dragon isimli bir uzay mekiğiyle NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken’i Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderen özel SpaceX şirketine tebriklerini iletti.

Krikalev “Amerikan meslektaşlarımızı selamlamak isterim” deyip ekledi: “Uzay aracının (Crew Dragon) görevinin başarılı olması, bizlere ek olarak uluslararası uzay programının tümünün yararlanacağı olanaklar sağlayacaktır.”

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

Kennedy Uzay Merkezi'nden dün yapılan fırlatma işleminde SpaceX’in Crew Dragon uzay aracında bulunan ekip, son dokuz yıl içinde ABD topraklarından uzaya fırlatılan ilk astronotlar oldu.

Zira ABD’nin uzay mekiği programının 2011’de durdurulmasından beri UUİ ekipleri uzaya Rusya’nın Soyuz uzay araçları ile gönderiliyordu.

Rusya’nın Batı ile ilişkilerinin gergin olduğu son yıllarda, UUİ’ye Soyuz mekikleri ile yapılan uçuşlar askıya alınmamış ender işbirliği alanlarından biriydi.