Güneş'te 2017’den bu yana en güçlü patlama meydana geldi

Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin (SDO) Güneş’te Ekim 2017’den bu yana meydana gelen en güçlü patlamayı saptadığı öğrenildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) sitesinde yayınlanan açıklamaya göre SDO, Güneş’te Ekim 2017’den bu yana meydana gelen en güçlü patlamayı saptadı.

Gökbilimcilerin en güçlü patlamaların bir küçüğü olarak sınıflandırdığı M sınıfı patlama olduğu kaydedildi.

Güçlü radyasyon patlamaları olarak tanımlanan ‘güneş patlamalarının’ zararlı kısımları, Dünya'nın atmosferini geçip insanları fiziksel olarak etkilemiyor ancak yeterince güçlüyse GPS ve iletişim sinyallerinin yer aldığı atmosfer katmanında düzensizliklere neden olabiliyor.

Aktivitelerinde uzun bir duraklamadan sonra Güneş'te patlamaların olması ve lekelerin ortaya çıkması yeni bir güneş döngüsünün başlangıcına işaret ediyor olabilir. Duraklamadan sonra aktiviteler artıyor ve patlamalar gittikçe sıklaşıyor, ancak uzmanlar patlamaların kesin sayılarını ancak birkaç aylık gözlemden sonra belirleyebiliyor.

Araştırmacılar, Güneş’in aktivitelerinde gözlemlenen artışın patlama sayısının bir ay sonra normal değerlere dönmeyeceği anlamına gelmediğini ifade ediyor