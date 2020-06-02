NASA uyardı: ‘Potansiyel olarak tehlikeli’ bir göktaşı Dünya’ya yaklaşıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak değerlendirilen 163348 (2002 NN4) göktaşının Dünya’ya yaklaştığını bildirdi.

NASA’nın açıklamasına göre ölçüleri 250-570 metre olarak hesaplanan 163348 (2002 NN4) adlı göktaşının, önümüzdeki cuma günü Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.

Açıklamaya göre 163348 (2002 NN4) adlı göktaşı, 6 Haziran’da Türkiye saatiyle 6.20’de Dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta Ay’ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 km/sn hızla ilerleyen göktaşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.

Bununla birlikte göktaşı, yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

2002’de keşfedilen 163348 (2002 NN4) göktaşının Güneş etrafındaki bir tur atması yaklaşık 300 Dünya günü sürüyor.